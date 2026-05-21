Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 23 мая

В ближайшие дни в Московской области ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут от +21 до +33 градусов, а в ночные часы температура может опускаться до +12.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что 20 мая, на землях государственного лесного фонда региона возгораний не зарегистрировали. При этом 21 мая на большей части региона сохранится третий класс пожарной опасности, а в Дмитровском и Ступинском лесничествах прогнозируют четвертый класс.

Завтра третий класс ожидается на большей территории области, тогда как четвертый класс пожароопасности установится в Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

В пятницу, 23 мая, на большей части Подмосковья также сохранится третий класс; второй класс прогнозируют в Звенигородском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес», а четвертый — в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.