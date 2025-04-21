Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 23 апреля

В лесах Подмосковья 20 апреля зафиксировали три возгорания. Первый пожар площадью 0,01 гектара возник в Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала вблизи микрорайона Авиаторов.

Второе, наиболее масштабное возгорание, охватило восемь гектаров в Ильинском лесничестве Орехово-Зуевского округа. Третье — площадью 0,2 гектара — зарегистрировали в Пригородном лесничестве Ногинского филиала, в километре от деревни Следово.

В тушении пожаров задействовали 38 специалистов и 21 единицу техники. Благодаря слаженным действиям все возгорания удалось ликвидировать в день обнаружения.

По прогнозам, 21–23 апреля на всей территории Подмосковья сохранится третий класс пожарной опасности.

Метеорологи предупредили, что в Московской области с понедельника по среду ожидается до +25 градусов днем и до +12 ночью.

В случае обнаружения пожара жителей и гостей региона просят сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить в экстренные службы по телефону 112.