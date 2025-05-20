Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 22 мая

В лесах Подмосковья 19 мая возгораний не зарегистрировали. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют повышение пожарной опасности в некоторых округах региона.

Большая часть Подмосковья 20 мая будет находиться в зоне первого класса пожарной опасности. В то же время в Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится третий класс.

В среду и четверг почти на всей территории региона ожидается третий класс пожарной опасности.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни дневная температура составит от +15 до +18 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 8-800-100-94-00 или через единый номер экстренных служб 112.