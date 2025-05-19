Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 21 мая

В Московской области 18 мая зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в километре от деревни Скородумки в городскогм округе Солнечногорск.

На место оперативно выехали 11 сотрудников лесопожарных формирований с четырьмя единицами специализированной техники. Огонь удалось локализовать и потушить в день обнаружения.

В понедельник на большей части территории прогнозируют третий класс пожарной опасности, при этом в Бородинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах установится первый класс, а в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Луховицком и Подольском — второй.

Во вторник и среду на большей части Московской области сохранится третий класс пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют в начале недели умеренно теплую погоду с дневной температурой от +12 до +18 градусов и ночной от +9 до +11 градусов. Возможны кратковременные дожди.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно сообщать по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.