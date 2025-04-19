Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 21 апреля

В Московской области с 19 по 21 апреля установили третий класс пожарной опасности. На фоне теплой и сухой погоды — до +26 градусов днем и без осадков — возрастает риск возгораний.

Так, 18 апреля в Воскресенском лесничестве недалеко от деревни Трофимово произошел пожар на площади 0,2 гектара. Для его ликвидации привлекли шесть человек и три единицы техники, огонь удалось потушить в тот же день.

Специалисты напоминают: в случае обнаружения дыма или огня в лесу нужно немедленно сообщить об этом по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны 8(800)100-94-00.