Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 20 августа

В понедельник, 18 августа, на территории лесного фонда Московской области не зарегистрировали ни одного возгорания. В ближайшие дни ситуация может измениться из-за изменения погодных условий.

Сегодня большая часть Подмосковья будет находиться в зоне третьего класса пожарной опасности. В Виноградовском, Волоколамском, Истринском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится первый класс,

В среду в большинстве районов сохранится третий класс, а в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Подольском и Талдомском лесничествах останется первый. В Волоколамском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском лесничествах и в «Русском лесу» ожидается второй класс.

Почти на всей территории Подмосковья 21 августа прогнозируется первый класс опасности. Исключение составят Егорьевское, Клинское, Луховицкое, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества, где сохранится третий класс.

Дневная температура в регионе на этой неделе будет составлять до +20 градусов. Местами возможны дожди.

В случае обнаружения пожара в чаще или на опушке необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.