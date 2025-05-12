Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 13 мая

В воскресенье в лесах Московской области не зарегистрировали ни одного возгорания, что говорит об эффективной работе лесных служб и соблюдении правил пожарной безопасности. Однако в ближайшие дни ситуация может измениться из-за погодных условий.

В понедельник на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности. В то же время в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Талдомском лесничествах, а также в «Русском лесу» уровень угрозы пожаров останется минимальным. В Бородинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах установится второй класс опасности.

Во вторник в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» спрогнозировали первый класс, а в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — второй.

В среду на большей части региона установится первый класс опасности.

В начале недели столбики термометров будут показывать от +9 до +12 градусов днем и от +2 до +4 градусов — ночью.

Комитет лесного хозяйства Московской области напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 8-800-100-94-00 или через единый номер экстренных служб «112».