Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 13 июля

В четверг в лесах Подмосковья зафиксировали два возгорания. Первый очаг возник в Шатурском участковом лесничестве в трех километрах от районного центра, второй — в Кудиновском лесничестве в 50 метрах от жилого микрорайона Купавна в Балашихе.

На борьбу с огнем направили 21 пожарного и 10 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям формирований оба возгорания удалось ликвидировать в день обнаружения.

С 11 по 13 июля на всей территории Подмосковья спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В субботу в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах ожидают четвертый класс. В воскресенье к этому списку добавятся Ступинское лесничество и «Русский лес», тогда как в Бородинском, напротив, установится первый класс.

Синоптики связывают повышенную пожарную опасность с аномально жаркой погодой: дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться от +28 до +36 градусов, а ночные — от +20 до +24 градусов.

Жителей и гостей Московской области просят быть предельно внимательными и при обнаружении возгорания немедленно позвонить на горячую линию по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.