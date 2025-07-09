Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 11 июля
Во вторник, 8 июля, в лесах Подмосковья зарегистрировали один пожар. Он произошел в километре от деревни Моховое в муниципальном округе Луховицы.
Возгорание удалось потушить в день обнаружения с помощью пяти специалистов и трех единиц техники.
На большей части Московской области с 9 по 11 июля ожидают третий класс пожарной опасности.
Сегодня первый класс установится в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах, а второй — в Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском.
Завтра второй класс спрогнозировали в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.
В пятницу ожидается практически аналогичная ситуация.
В ближайшие несколько дней температура воздуха днем будет достигать +36 градусов. Возможны кратковременные ливни.
При обнаружении возгораний жителей и гостей Подмосковья просят срочно сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.