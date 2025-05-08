Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 мая

В ближайшие дни в Московской области сохранится высокий риск возникновения новых возгораний. До 10 мая на большей части территории региона прогнозируют третий класс пожарной опасности. Об этом сообщают в подмосковном Комлесхозе.

В Талдомском лесничестве установится первый уровень угрозы. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском ожидают второй класс.

Дневная температура в ближайшие несколько суток будет составлять от +7 до +9°C, ночью столбики термометров опустятся до +3°C. Синоптики обещают переменную облачность, практически без осадков.

Комитет лесного хозяйства Московской области призывает жителей и гостей быть бдительными и немедленно сообщать о любых признаках возгорания на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.