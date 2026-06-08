Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 июня

В лесах Подмосковья 7 июня не зафиксировали возгораний. До 10 июня в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Согласно данным синоптиков, сегодня и в ближайшие несколько дней температура воздуха в Московской области будет достигать +33 градусов днем и +18 градусов ночью. Ожидается безоблачная погода без дождей.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья напомнили, что при выявлении возгорания следует как можно скорее сообщить о случившемся по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию по телефону 8-800-100-94-00.

Дополнительная информация доступна в канале комитета в мессенджере «Макс».