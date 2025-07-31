Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 1 августа

В среду, 30 августа, в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. В четверг и пятницу на большей части территории региона ожидается третий класс пожарной опасности.

Сегодня Ногинском и Талдомском лесничествах установится второй класс пожарной опасности, а завтра к ним добавится Московское учебно-опытное.

В субботу, 2 августа, второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Виноградовском, Егорьевском, Дмитровском, Ногинском, Московском учебно-опытном и Орехово-Зуевском лесничествах, а третий — в Луховицком, Талдомском, Сергиево-Посадском и Шатурском.

Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +31 градуса. Возможны осадки.

Жителей и гостей Подмосковья просят сообщать о пожарах в лесах по номерам 112 и 8-800-100-94-00.