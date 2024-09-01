Третий класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 3 сентября

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области поделились прогнозом пожарной опасности до 3 сентября. Специалисты также рассказали, что 31 августа на территории региона было зафиксировано три пожара.

Пожары произошли в Свердловском участковом лесничестве, расположенном на расстоянии одного километра от поселка Клюквеный в Лосино-Петровском городском округе, где сгорело 0,01 гектара леса. Второй пожар был зафиксирован в Кудиновском участковом лесничестве, находящемся в двух километрах от Старой Купавны в Богородском городском округе, также на площади 0,01 гектара.

Третий случай зафиксировали в Северном участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от деревни Малая Дубна в Орехово-Зуевском районе, где выгорело 0,04 гектара. Для ликвидации возгораний привлекли 18 сотрудников лесопожарных формирований и восемь единиц техники. Все пожары удалось потушить в тот же день.

Согласно прогнозу, 2 и 3 сентября на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в ряде лесничеств установят четвертый класс.

В предстоящие дни температура воздуха достигнет 26-29 градусов, а ночью опустится до 15-17 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

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