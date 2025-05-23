Третий и четвертый классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 мая
В четверг, 22 мая, лесные пожары в Подмосковье не зафиксировали. В ближайшие дни ситуация может ухудшиться в связи с жаркой погодой.
На большей части региона до 25 мая ожидается третий класс пожарной опасности. В пятницу в Шатурском лесничестве установится второй, а в Наро-Фоминском — четвертый.
В субботу и воскресенье четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в «Русском лесу».
В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье днем будет достигать +24 градусов.
Свидетелей возгорания в лесах просят как можно скорее позвонить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.
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