Третий и четвертый классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 мая

В четверг, 22 мая, лесные пожары в Подмосковье не зафиксировали. В ближайшие дни ситуация может ухудшиться в связи с жаркой погодой.

На большей части региона до 25 мая ожидается третий класс пожарной опасности. В пятницу в Шатурском лесничестве установится второй, а в Наро-Фоминском — четвертый.

В субботу и воскресенье четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в «Русском лесу».

В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье днем будет достигать +24 градусов.

Свидетелей возгорания в лесах просят как можно скорее позвонить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.