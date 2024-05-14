Третий этап шахматного турнира завершился в Егорьевске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:55 Третий этап шахматного турнира завершился в Егорьевске Источник фото: Виталий Сид

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Соревнования третьего этапа шахматной лиги завершились в Егорьевске. В турнире приняли участие более 50 игроков разных возрастов из Москвы, Шатуры, Коломны, Орехово-Зуева, Раменского, Воскресенска, Люберец и Рязани.

По словам главного судьи соревнований Евгения Савельева, на этом этапе участники играли в быстрые шахматы или рапид, где на обдумывание ходов игроки получают 10 минут.

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«Партия в рапиде получается более углубленной, есть время подумать, ошибок совершается меньше по сравнению с блицем, такой контроль времени удобен для школьников и ветеранов», — рассказал Савельев.

Иван Нестеров из Рязани стал победителем абсолютного зачета, а также занял первое место среди школьников. Среди игроков старше 60-ти лет победу завоевал рязанец Валерий Корябкин, а среди девушек лучшей шахматисткой стала Ангелина Устинович из Рязани.

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