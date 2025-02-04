Третий этап реконструкции Каширского шоссе завершится в 2026 году

В Ленинском округе начался третий этап реконструкции Каширского шоссе. В его рамках построят путепровод через трассу А-105, реконструируют участок шоссе, а также добавят подземные переходы и разворотные петли. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Параллельно идет второй этап: рабочие армируют плиту проезжей части путепровода через А-105 и обустраивают соединение с путепроводом через Каширское шоссе. Открытие развязки между Володарским и Каширским шоссе запланировано на второй квартал 2025 года.

«Новый путепровод заменит существующую конструкцию, которая сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и обеспечит дополнительный бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы», — добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2024 года в рамках первого этапа реконструкции открыли разворотную эстакаду у деревни Апаринки, обеспечившую более быстрый проезд в сторону Москвы.