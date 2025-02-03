Третий этап молодежного творческо-интеллектуального конкурса прошел в Лобне

В конкурсе приняли участие 10 команд, которые представили свои социальные проекты, направленные на улучшение жизни в городе. Среди идей участников были инициативы по проведению занятий для школьников о востребованных профессиях, проекты по сохранению исторической памяти для молодого поколения и другие интересные предложения.

Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли первый заместитель главы города Владимир Зиновьев, доцент Корпоративного университета развития образования и один из создателей конкурса Андрей Павлов, начальник отдела территориальной политики администрации Нина Серегина, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Винцукевич и другие эксперты.

Итоги конкурса и награждение победителей состоятся 7 февраля на торжественной церемонии.