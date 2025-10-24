Третий этап модернизации систем теплоснабжения начнут в Дубне в 2026 году

Подготовка к очередному этапу обновления теплового оборудования уже стартовала в наукограде. В 2026 в Дубне модернизируют котельные и заменят ряд участков тепловых сетей.

Капитальный ремонт ожидает котельную № 1. На объекте заменят оборудование на котлах и автоматику управления с установкой двух частотных преобразователей. Первоначальная стоимость работ составляет около 133 тысяч рублей.

Модернизацию также проведут на четырех участках тепловых сетей в районе Большой Волги. В план включены следующие объекты: проспект Боголюбова, 54, 31, улицы Вернова, 5, и Энтузиастов, 11а. На эти цели предварительно понадобится около 168 тысяч рублей.

Работы проведут по губернаторскому проекту в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Модернизация котельных и теплосетей обеспечивает надежное теплоснабжение города, а это не только гарантирует, что Дубна справится с любой, даже самой суровой зимой, но и дает возможность развивать предприятия и строить новые жилые микрорайоны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.