Третий этап международного турнира по парусному спорту пройдет в Мытищах

Акватория Пестовского водохранилища в Мытищах с 4 по 7 сентября станет местом проведения третьего этапа международного турнира по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025. В престижных соревнованиях примут участие лучшие яхтсмены.

На старт выйдут Bars Sailing Team Максима Батракова, Ptichki Sailing Team под руководством Эльвиры Пинчук, коллектив Aladdin Георгия Соколовского, а также «Яхт-клуб Пирогово» и «WHY NOT x Москва на волне».

В регате примут участие команды W Sailing Team, Fata Morgana, «Текила-Любовь», Baby’s on Fire и многие другие.

Турнир Tenzor Elite Cup нацелен на развитие парусного спорта и его популяризацию. Грядущие соревнования проведут в память о яхтсмене Андрее Балашове.

Детей ожидают отдельные соревнования, встречи с чемпионами, а также насыщенная программа на берегу.