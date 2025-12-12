Третий этап чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

Во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске 11 декабря состоялся III этап чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». В этом интеллектуальном состязании приняли участие шесть школьных команд и команда сопровождающих.

Перед началом мероприятия с приветственным словом к участникам обратился один из авторов вопросов, житель Воскресенска Андрей Волков.

Игры прошли в дружеской атмосфере, где командам предстояло продемонстрировать свои знания в различных областях, проявив эрудицию, умение работать в команде, логику и смекалку.

Наибольшее количество правильных ответов продемонстрировала команда сопровождающих. Среди школьников результаты распределились следующим образом: первое место заняла команда «Алюминиевые огурцы», набравшая 11 баллов, второе место досталось команде «Последний сезон в соло» с семью баллами, а третье место разделили команды «Old school» и «Не Ньютоны», каждая из которых заработала по пять баллов.

Организаторы отметили, что чемпионат не только выявляет самых эрудированных участников, но и способствует популяризации интеллектуального досуга среди молодежи.