Третий этап благоустройства Борисоглебского озера начался в Раменском округе

Совместно с профильным заместителем администрации округа Залимханом Гаджиевым и исполняющим обязанности директора городского парка Анной Зима глава Раменского округа Эдуард Малышев ознакомился с планами по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера. Этот проект преобразит набережную, являющуюся частью Усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия.

Общая площадь составляет более 10 гектаров. Там планируется создание четырех функциональных зон отдыха: смотровая беседка, в которой будут проводиться свадебные церемонии; городской балкон — смотровая площадка с лежаками и качелями для комфортного отдыха; городской солярий — зона для отдыха у воды со скамьями и настилами; зона отдыха у столетней ивы — тихое место со скамейками для чтения.

Также будет создан дублер вело-лыжероллерной трассы специально для пеших прогулок.

Проект рассчитан на два года, настилы и малые архитектурные формы в планах установить весной, ориентируясь на погодные условия.