Третий детский сад в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах достроят к концу года

Третий детский сад построят в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 360 воспитанников и заработает к 2026 году.

Строгойтовность объекта уже достигла 75%, рассказали в Минжилполитики Подмосковья. Сейчас специалисты монтируют коммуникации, ведут кровельные и отделочные работы. Открыть учреждение планируют до конца этого года.

В трехэтажном здании площадью 4,6 тысячи квадратных метров разместятся 15 групп детей от двух до семи лет. Для них создадут собственные помещения со спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами. В комнатах установят всю необходимую мебель и оборудование. Ребята смогут посещать занятия по музыке и физкультуре, а также работать с логопедом и психологом.

Входы в здание будут в уровень с землей для удобного доступа всех посетителей. Внутри также предусмотрят специальные санузлы с пандусами.

Во дворе проведут благоустройство, установят спортивную площадку и обустроят зоны для обучения ПДД.

Жилой комплекс находится в окружении Томилинского лесопарка площадью 3,5 гектара. В 10 минутах езды — станция метро «Котельники» с удобным выездом на Новорязанское шоссе. Сейчас на территории ЖК уже работают два детских сада и две школы, продолжается строительство поликлиники и станции скорой помощи.