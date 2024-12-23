Третий детский сад построят в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном в 2025 году

Строительство социальных объектов продолжается в жилом комплексе. В «Зеленых аллеях» появится еще один детский сад на 155 мест, а также вторая школа на 1225 мест.

В настоящее время специалисты работают над кладкой наружных стен второго этажа и парапета кровли, а также устанавливают железобетонные конструкции. Строительная готовность объекта составляет 40%. Трехэтажное здание площадью в три тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в начале следующего учебного года.

В здании школы идет устройство фундамента и цокольного этажа. Готовность объекта составляет 10%. Жители «Зеленых аллей» с нетерпением ждут окончания строительства, так как единственная в микрорайоне школа работает с сильным превышением проектной мощности. Планируется, что новое учебное заведение заработает в первом квартале 2026 года.

Глава муниципалитета Станислав Каторов выразил уверенность, что новые школы и детский сад не только разгрузят инфраструктуру жилого комплекса, но и откроют дополнительные возможности для разнопланового развития детей.