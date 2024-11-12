Третий детский сад построят в новом жилом квартале в Домодедове

Детский сад, который станет уже третьим в ЖК, рассчитан на 350 мест. Здание будет занимать площадь более четырех с половиной тысяч квадратных метров. В нем обустроят помещения для 14 групп разных возрастов, где будет все, что нужно для комфортного пребывания воспитанников — спальные и игровые комнаты, столовая, санузел и раздевалка. В трехэтажном здании также разместятся спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и кабинет логопеда.

Проектом предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. На ней сделают спортивные площадки, теневые навесы для защиты от дождя, солнца и снега, участки для игр с песочницами и горками. Также будут установлены фонарные столбы и посажены деревья и кусты.

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