Третий детский сад построили в ЖК «Зеленые Аллеи» в Видном

Новый детский сад построили в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» Ленинского округа. Он рассчитан на 155 мест.

Площадь здания превысила 2,8 тысячи квадратных метров. В детском саду смогут заниматься шесть групп детей от двух до семи лет.

На первом этаже обустроили пищеблок, медкабинет, групповые со спальнями, раздевалками и буфетами. На втором — блоки для воспитанников среднего и старшего возраста. Для ребят создали две кружковые, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.

Входные группы в здание находятся на уровне земли. Для удобства родителей работают колясочная и велопарковка.

На территории обустроили две площадки для занятий спортом и теневые навесы, а также высадили деревья, кустарники и газон.

Жилой комплекс находится в Видном, в четырех километрах от МКАД и 15 минутах ходьбы от станции Расторгуево Павелецкого направления. На территории квартала уже построили 14 жилых домов, школу, два детских сада и поликлинику.