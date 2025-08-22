Третий детский сад начали строить в ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках

Новый детский сад на 300 мест построят в жилом квартале «Белая Дача парк» в Котельниках в 2028 году. Он станет третьим на территории ЖК.

Строительство учреждения уже началось, рассказали в подмосковной стройнадзоре. Общая площадь здания составит 6,1 тысячи квадратных метров. Там создадут 12 групп для ребят в возрасте от полутора до семи лет. Внутри обустроят спортивный и актовый залы, медицинский и методический кабинеты. На территории разместят прогулочные площадки.

Жилой квартал расположен в двух километрах от МКАД. Там уже построили 14 корпусов, школу на две тысячи мест и два детских сада. В будущем там появятся еще девять домов, три образовательных организации и поликлиника.

Проект реализуют в соответствии с концепцией безбарьерной среды.