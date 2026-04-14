Тренировочный экзамен по информатике провели для 9 классов в Подмосковье

Новый формат экзамена по информатике для девятиклассников ввели в Подмосковье в этом году. Он будет проходить полностью в компьютерной форме.

Переход на цифровой режим позволит повысить объективность знаний школьников, сократить административные издержки и уменьшить бумажную работу.

Сегодня, 14 апреля, регион принял участие во всероссийском тренировочном мероприятии. Экзамен приблизили к реальным условиям: выпускники прошли все этапы, включая организованный вход в ППЭ и инструктаж. В тестировании участвовали более 13 тысяч человек, для них организовали 435 пунктов.

«Эти мероприятия помогают заранее проверить готовность школ и специалистов к проведению экзаменов, а также дают ученикам возможность ознакомиться с форматом экзамена и повысить уверенность в день настоящего испытания», — отметили в Минобразования Подмосковья.

До конца мая в регионе проведут еще несколько тренировок.