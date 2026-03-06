Тренировочный ЕГЭ по математике провели в Подольске
Всероссийская тренировка ЕГЭ по базовой и профильной математике в Подольске прошла в 13 пунктах. Участие в ней приняли около 1900 выпускников.
Процесс организовали так же, как на настоящем экзамене. Перед входом в пункт проведения экзамена будущих выпускников проверили металлоискателем. Участники прошли регистрацию и проверку паспортов. Вход в аудиторию осуществлялся строго по документам.
Руководитель пункта проведения экзамена в лицее № 5 Анна Белофостова пояснила, что на таких тренировках школьники знакомятся с процедурой ЕГЭ и пробуют выполнять экзаменационные работы. После объявления результатов ребята узнают, что нужно скорректировать в подготовке.
Кроме того, на тренировке проверили технологию передачи полного комплекта экзаменационных материалов по защищенным каналам сети Интернет, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях, обеспечение бесперебойной работы техники и специалистов во время ЕГЭ.