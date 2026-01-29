Тренировочный ЕГЭ по географии прошел в Подмосковье

Тренировочный ЕГЭ по географии провели в школах Подмосковья 28 января. Он помог организаторам отработать процедуру передачи и печати заданий.

Первое в этом году тестирование ЕГЭ прошло по географии. Как сообщили в областном Минобразовании, мероприятие помогло отработать технологию проведения экзаменов, в том числе передачу материалов, печать и сканирование в аудиториях.

«Переход на российское программное обеспечение направлен на решение двух ключевых задач: обеспечение технологической автономии и усиление защиты информации в процессе проведения экзаменов. В рамках мероприятия проводилось тестирование программного обеспечения, а также проверка его работоспособности в условиях проведения ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

Процедура прошла на базе пункта проведения экзаменов гимназии № 16 в Мытищах. За тренировкой следили сотрудники регионального центра обработки информации. Участники отметили успешное проведение экзамена, соответствуещее федеральным нормам.