Тренировочные тесты перед ЕГЭ провели для подмосковных школьников | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:19 Тренировочные тесты перед ЕГЭ провели для подмосковных школьников Министерство образования Московской области

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Всероссийские тренировочные тесты для подготовки к единому государственному экзамену провели в Подмосковье. Результаты объявят 27 мая.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в заключительном экзамене приняли участие более 18 тысяч учеников. Ребята проверяли свои знания по русскому и английскому языкам, а также по информатике.

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Тесты прошли в 260 экзаменационных пунктах по всему Подмосковью. Главная цель тренировки — как можно лучше подготовиться к ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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