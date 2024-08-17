Тренировочные сборы провели для можайских спортсменов в Белоруссии

В спортивных сборах приняли участие юные спортсмены разных возрастов из школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо городского округа Можайск. Ребята тренировались, играли в лазертаг и ездили на экскурсии.

Воспитанники прославленной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина ездили на спортивные сборы в Белоруссию.

Ребята готовились к новому спортивному сезону. Самбистам и дзюдоистам предстоит выступить на престижных турнирах регионального, федерального и мирового уровней.

Вышел на ковер на сборах и тренер Можайской спортивной школы олимпийского резерва Дмитрий Нагулин. Последний раз он выступал пять лет назад на чемпионате области по самбо и на всероссийском мастерском турнире. На чемпионате Дмитрий стал первым, а на турнире — третьим.

Юные спортсмены не только тренировались, но и активно проводили досуг. Для них организовали экскурсии и турниры по лазертагу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».