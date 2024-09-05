Тренировочные эвакуации провели в школах и торговых центрах Солнечногорска

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Единый день объектовых тренировок состоялся в городском округе Солнечногорск. Учебную эвакуацию провели во всех школах и детских садах муниципалитета, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных комплексах, объектах здравоохранения и других местах массового пребывания людей.

В учениях приняли участие сотрудники отряда «СолнСпас», отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пожарно-спасательного гарнизона Солнечногорска, медицины катастроф, Росгвардии, федеральной противопожарной службы и «Мособлпожспас».

«Жителей обучают практическим действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, способам спасения и эвакуации. Главная задача — отработать действия во время внештатных ситуаций до автоматизма», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.