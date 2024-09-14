Тренировочную ледовую дорожку зальют в конькобежном центре в Коломне

Дорожку протяженностью 300 метров зальют в центре «Коломна». На ней смогут тренироваться спортсмены по конькобежному и зимним видам спорта.

Тренировочную 300-метровую ледовую дорожку зальют в центре 16 сентября. На ней будут готовиться к соревнованиям спортсмены школы «Комета» по конькобежному спорту, школы по зимним видам спорта.

Свои тренировки здесь смогут проводить также конькобежцы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» и юные воспитанники спортивно-оздоровительной секции «Орлята».

После дорожку откроют для посетителей массовых катаний.

Отметим, что в конькобежном центре «Коломна» уже начался спортивный сезон. На льду побывали сборная команда России по конькобежному спорту и участники первых стартов сезона всероссийских соревнований.

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