Тренировочную эвакуацию провели в школе Ленинского округа

В Видновской гимназии Ленинского городского округа прошла плановая тренировочная эвакуация, направленная на отработку действий учащихся и персонала при пожаре или иной чрезвычайной ситуации. Подобные учения проводятся в школах округа ежеквартально, сообщили в пресс-службе главы округа.

«Основная задача тренировок — выработать у детей и взрослых четкие навыки поведения в экстренной ситуации. Важно, чтобы и ученики, и педагоги действовали слаженно, без паники. Сегодня мы не только проводим эвакуацию, но и организуем тематические занятия в классах: напоминаем о правилах пожарной безопасности, о том, куда звонить в случае происшествия. В младших классах особый акцент делаем на запрете использования спичек и зажигалок», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Сергей Дежкин.

В ходе тренировки специалисты оценивают правильность действий персонала: насколько быстро и организованно дети покидают здание, выбирают ли безопасные маршруты. Одна из распространенных ошибок — движение в сторону условно задымленного выхода, поэтому перед учениями педагоги получают вводную информацию об очаге возгорания и зонах задымления.

Помимо школ, аналогичные тренировки проходят на объектах с массовым пребыванием людей, в учреждениях здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов и в крупных торговых центрах. В них участвуют сотрудники администрации округа, полиции и Росгвардии, контролирующие ход учений и помогающие отрабатывать алгоритмы взаимодействия экстренных служб.