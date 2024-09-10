Тренировочную эвакуацию пациентов провели в стационаре Истринской больницы

В стационаре больницы городского округа Истра прошла тренировка по эвакуации пациентов и персонала при возникновении пожара. Мероприятие организовали в день общеобластной тренировки по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

По легенде, возгорание произошло в гинекологическом отделении на первом этаже. Сотрудники включили пожарную сигнализацию, и медицинский персонал начал эвакуировать больных по нескольким лестницам. К прибытию пожарных все вышли на улицу.

Спецслужбы потушили «пожар» и вывели одного сотрудника из больницы. Он был в роли раненого. Тренировочные эвакуации и обучение персонала правилам пожарной безопасности в Истринской клинической больнице проходят раз в четыре месяца.

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