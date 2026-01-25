Тренировочную базу ЦСКА построят в Химках

В Химках на берегу озера Круглое стартовало строительство новой современной тренировочной базы для футбольного клуба ЦСКА. Масштабный комплекс, возведение которого началось в конце 2025 года, будет включать четыре футбольных поля, жилой корпус и медицинский центр.

Проект, реализуемый в рамках государственной программы по развитию спортивной инфраструктуры Подмосковья, рассчитан на одновременное размещение и подготовку игроков основного состава, молодежной команды и воспитанников клубной академии. В состав базы войдут четыре поля с подогревом, одно из которых с искусственным газоном и трибуной на 500 мест, жилой корпус на 160 спальных мест, медицинский блок, разминочный зал и автономная инженерная инфраструктура с собственной котельной.

Планируется, что объект будет полностью сдан в период с конца 2028 по начало 2029 года. Новый кластер станет не только внутренней базой ЦСКА, но и будет открыт для тренировок учащихся спортивных школ Московской области, что укрепит систему подготовки футбольного резерва во всем регионе.