Тренировку сборной по кикбоксингу провели в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 20:08 Тренировку сборной по кикбоксингу провели в Долгопрудном Пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

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Свыше 120 юных атлетов от 13 до 18 лет приняли участие в объединенной тренировочной сессии сборной Московской области по кикбоксингу. Ее впервые организовали в Долгопрудном.

Главный тренер Московской области по кикбоксингу, председатель Совета по развитию единоборств, Андрей Черняев отметил, что Долгопрудный является одним из лидирующих городов Подмосковья, где уделяется особое внимание развитию спорта и боевых искусств в частности.

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По словам Андрея Черняева, тренировка направлена на подготовку к предстоящему Чемпионату России по кикбоксингу, который состоится с 17 по 23 мая в Дагестане, а целью тренерского состава является оценка уровня подготовленности своих подопечных к участию в главном соревновании страны.

Стоит подчеркнуть, что в тренировке участвовали не только члены сборной Московской области, но и другие спортсмены. Это стало большим преимуществом совместной подготовки.

«Новые спарринг-партнеры полезны как с физической, так и с психологической точки зрения, дают возможность набраться нового опыта», — подчеркнул Андрей Черняев.

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