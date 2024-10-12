Тренировку по вольной борьбе провели для детей из многодетных семей в Химках

В Химках провели тренировку по вольной борьбе для многодетных и малообеспеченных семей. Мероприятие — часть реализации проекта «Старший брат» партии «Единая Россия».

Тренировку провел профессиональный тренер и наставник спортивного клуба «Альбаго» Альберт Хачатрян.

«Под опекой тренера на протяжении нескольких лет находятся ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Он своевременно оказывает помощь подросткам, и, благодаря его неравнодушию и отзывчивости, дети активно занимаются спортом», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Тренировка в рамках проекта «Старший брат» направлена на духовное и физическое развитие детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Муниципальный депутат Артур Каримов отметил, что спорт поможет им в различных аспектах.

«Подобные тренировки не могут полностью изменить трудные обстоятельства жизни этих детей, но регулярная физическая нагрузка способствует развитию дисциплины, целеустремленности и уверенности в своих силах, что будет полезно им в будущем», — сказал Артур Каримов.

Депутат также напомнил, что в прошлом году подмосковное отделение партии «Единая Россия» заключило соглашение о реализации проекта «Старший брат» на территории Донецкой Народной Республики. Там ребята смогут бесплатно заниматься спортом. Наставники из ДНР и других регионов России уже начали преподавать.

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