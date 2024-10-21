Тренировку по развертыванию ПВР провели в Шатуре

В пункте, устроенном в доме культуры, смогут разместиться до 150 человек. Здесь организовали точки питания, места для отдыха, комнату матери и ребенка и помещение для психологической помощи. На случай воздушной тревоги в доме культуры также имеется убежище, в котором предусмотрено все, что необходимо для длительного пребывания людей: вентиляция, водоснабжение и пожарная сигнализация.