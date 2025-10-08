Тренировку по развертыванию ПВР и питания провели в Балашихе

В школе № 5 городского округа Балашиха прошла практическая тренировка, организованная специалистами Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Мероприятие было посвящено отработке действий по развертыванию и приведению в готовность пункта временного размещения и питания.

Во время тренировки специалисты продемонстрировали правильные алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях, подробно рассказали об этапах приема и размещения пострадавшего населения в таких пунктах. Туда входит необходимая инфраструктура: медпункт, пункт питания, кабинет психологического обеспечения, а также комната матери и ребенка.

Сотрудники ПВР показали хорошее знание своих функциональных обязанностей и слаженную работу в команде, что является ключевым фактором для эффективного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Подобные занятия направлены на совершенствование навыков и отработку действий по организации временного размещения граждан при угрозах или возникновении ЧС природного или техногенного характера, что значительно повышает готовность служб и безопасность населения.