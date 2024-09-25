Тренировку по маунтинбайку для школьников провели в Химках

Для учащихся школы № 29 городского округа Химки организовали открытую тренировку по маунтинбайку. Ребята попробовали себя в новом виде спорта и узнали интересные факты истории нашей страны.

Помимо спортивного мастер-класса, школьникам рассказали о значении Куликовской битвы в истории России.

«Победа русских войск в Куликовской битве, одержанная ценой огромных потерь, продемонстрировала силу и единство русского народа, вдохновила на дальнейшую борьбу за освобождение и заложила основы для будущего объединения русских земель», — рассказала Наталья Каныгина.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами в ходе специальной военной операции, примеры мужества и героизма наших предков, их готовность защищать Родину особенно актуальны», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

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