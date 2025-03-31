Тренировку по хоккею провели для пенсионеров в Воскресенске

Активные долголеты из Воскресенска приняли участие в очередном занятии по хоккею в рамках проекта местного отделения партии «Единая Россия». Сейчас в их команде насчитывается более 30 человек.

Тренировку организовали в рамках проекта «Хоккейное долголетие». Его цель — помогать развиваться и укреплять здоровье жителей округа старше 60 лет.

«Сейчас участники тренировки во всю готовятся к региональному хоккейному турниру среди представителей старшего поколения. Горжусь, что Воскресенск будет представлять наша сильная команда долголетов. Большинство из них — в числе сторонников партии», — сказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Отметим, что участники команды из Воскресенска регулярно соревнуются с подобными сборными из соседних городов. Сам муниципалитет считается хоккейной столицей Московской области.