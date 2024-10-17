Тренировку по гражданской обороне на случай ЧС провели в школе № 9 в Лобне

На базе школы № 9 городского округа Лобня прошло региональное тренировочное занятие по гражданской обороне на случай чрезвычайных ситуаций. Свыше 300 человек при необходимости готово принять образовательное учреждение.

Тренировку провели в рамках «Месячника по гражданской обороне». Тематикой занятия стала «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях: пункт временного размещения и питания».

Медперсонал, педагоги и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали план взаимодействия на случай внештатной ситуации. В лобненской школе № 9 организовали пункт временного размещения и питания граждан. При возникновении чрезвычайной ситуации учебное заведение вместит в себя более 300 человек.

Напомним, 112 — единый номер вызова служб экстренного реагирования.

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