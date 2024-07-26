Тренировку по эвакуации из торговых центров провели в Солнечногорске

СолнТВ
Фото: СолнТВ

Сотрудники Росгвардии, МЧС и МВД провели учебную эвакуацию в Солнечногорске. Тренировка прошла в торговом центре «Солнечный».

Согласно сценарию, в зоне камер хранения магазина был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. После этого всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали, а место обнаружения оцепили. В торговом центре работали сотрудники Росгвардии и кинологической службы.

«Мероприятие проводилось в соответствии с планом тренировок, с целью повышения уровня безопасности торговых центров в повседневной жизни, анализа ситуаций. На месте были отработаны варианты безопасных и правильных решений по сохранению жизни посетителей торгового центра в случае возникновения террористической угрозы», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Такие тренировки в местах с массовым пребыванием людей в Солнечногорске проводятся регулярно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте