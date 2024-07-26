Тренировку по эвакуации из торговых центров провели в Солнечногорске

Сотрудники Росгвардии, МЧС и МВД провели учебную эвакуацию в Солнечногорске. Тренировка прошла в торговом центре «Солнечный».

Согласно сценарию, в зоне камер хранения магазина был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. После этого всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали, а место обнаружения оцепили. В торговом центре работали сотрудники Росгвардии и кинологической службы.

«Мероприятие проводилось в соответствии с планом тренировок, с целью повышения уровня безопасности торговых центров в повседневной жизни, анализа ситуаций. На месте были отработаны варианты безопасных и правильных решений по сохранению жизни посетителей торгового центра в случае возникновения террористической угрозы», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.