Тренировку по эвакуации провели в Центре культуры в Электроуглях

Учебная тревога прозвучала в Центре культуры и искусств в Электроуглях. Персонал и посетители отработали навыки действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций

Общеобластная тренировка по эвакуации персонала и посетителей прошла в Центре культуры и искусств города Электроугли. Такие мероприятия позволяют подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечить безопасность всех находящихся в здании.

Важно, чтобы каждый знал, как правильно действовать при чрезвычайной ситуации. Подобные тренировки проводятся в Богородском округе регулярно. Они помогают закрепить полученные знания и навыки, а также выявить и устранить возможные недостатки в системе безопасности. В подобной стрессовой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, ведь важна каждая минута и секунда.