Тренировку по действиям при угрозе БПЛА провели в Солнечногорске

26 августа в КДЦ «Тимоново» в Солнечногорске провели тренировку для членов участковой избирательной комиссии на случай угрозы атаки БПЛА или обнаружения взрывного устройства. В учениях участвовали члены УИК и службы быстрого реагирования.

Тренировка прошла в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, которые состоятся с 18 по 20 сентября.

По сценарию во время условного голосования поступил сигнал об угрозе. После подтверждения информации сотрудниками полиции председатель УИК организовал эвакуацию членов комиссии, наблюдателей, избирателей и представителей СМИ.

Избирательные ящики опечатали и вместе с бюллетенями вынесли через запасной выход. После эвакуации комиссия должна была продолжить работу на резервном участке.

«Это будет либо помещение, которое есть у каждой комиссии, либо автобус, который подъедет и в котором будет организована вся процедура. Как только опасность будет устранена, комиссия сможет вернуться в свое помещение», — рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин.

По его словам, в дни голосования в округе будут дежурить резервные низкопольные автобусы, в которых при необходимости также можно будет организовать голосование.