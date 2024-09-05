Тренировку на случай эвакуации провели в реанимации новорожденных в Видном

Учения по отработке навыков в случае экстренной эвакуации отделения реанимации для новорожденных провели в перинатальном центре Ленинского городского округа. Нажать кнопку пожарной сигнализации, позвонить в Министерство чрезвычайных ситуаций и начать эвакуацию — вот основные этапы спасения пациентов.

Для медперсонала отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Ленинского городского округа организовали тренировку по отработке действий в случае эвакуации отделения. В ней участвовали врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и медицинские сестеры.

«Особенностью такой тренировки стало то, что многие новорожденные этого отделения находятся „на кислороде“, и возможность их перемещения затруднена», — рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

При возникновении нештатной ситуации медперсонал должен оперативно нажать кнопку пожарной сигнализации, позвонить в Министерство чрезвычайных ситуаций и начать эвакуацию. Медики пошагово отработали эти действия.

Отметим, 4 сентября подобная тренировка состоялась в отделении стационара Видновской клинической больницы.

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