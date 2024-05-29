Тренировки по плаванию на сибайке начались в спорткомплексе Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Плавать на водном велосипеде — сибайке учат в Балашихе. Тренировки проходят в спортивном комплексе «Метеор».

Подводный велосипед имеет педали и винт, что позволяет быстро передвигаться в воде. Сибайк помогает передвигать по воде без сильного напряжения, поэтому его рекомендуют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Научиться обращаться с сибайком можно на занятиях в бассейне в микрорайоне Заря под руководством тренера Александра Кучменко. После обучения все участники занятий получат сертификаты и смогут также тренировать людей.

Сибайк изобрели в Ярославле два брата Александр и Алексей Лукьяновы, которые хотели пересечь Волгу.

«Они стали думать как это осуществить, потому что сделать это просто на руках или ластах не каждому дано. Им пришла в голову мысль использовать для этого ручную дрель, которая приводится в действие именно включением либо одной рукой, либо двумя руками рукояток и начинает вращаться сверло. Добавили винт и получили некий прототип сегодняшнего сибайка», — рассказал Кучменко.

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