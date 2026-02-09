Тренировки по хоккею для детей пройдут в парке Лобни

Учебно-тренировочные занятия «Красная машина. Парк» состоятся 11 и 12 февраля в Центральном парке культуры и отдыха. Цель этого проекта — сделать хоккей доступным спортом.

Тренировки проводят сертифицированные тренеры Федерации хоккея России по единой национальной программе развития «Красная машина». На занятиях дети освоят базовые навыки катания, технику владения клюшкой и шайбой, а также научатся играть в команде. Принять участие могут все желающие в возрасте с 5 до 14 лет по предварительной записи.

С 9 по 15 февраля в городских парках также запланирована обширная развлекательная и спортивная программа.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут ретродискотеки, тренировки на катке, мастер-классы по вязанию, хоровое пение, творческие беседы, Чайный клуб настольных героев, занятия по скандинавской ходьбе и традиционный забег на пять верст.

13 февраля в парке «Киово» состоится мастер-класс по лепке из воздушного пластилина и игра в Мафию, а 14 и 15 февраля — уличные игры, мастер-классы по бисероплетению и изготовлению игрушек, лекция и викторина по творчеству Агнии Барто.

13 и 15 февраля в парке «Река времени» организуют веселые старты, дискотеку и викторину.

В Лобненском лесопарке гостей ждут «Диалог на равных» с Анной Балабановой, занятие молодежной студии, мастер-класс, игротека, а также тренировка по брейку и занятие с кинологом.