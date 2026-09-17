Тренировки по эвакуации при пожаре провели в Солнечногорске

16 сентября на объектах с массовым пребыванием людей в городском округе Солнечногорск прошли ежеквартальные практические тренировки по эвакуации. Одной из площадок для учений стал колледж «Подмосковье» в деревне Козино.

Занятия организовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск совместно с пожарными. Во время тренировки отрабатывали взаимодействие первых прибывающих пожарно-спасательных подразделений с персоналом объекта, от действий которого зависит своевременная эвакуация людей.

После поступления сигнала о возгорании преподаватели организовали выход студентов из здания, проверили учебные помещения и сообщили пожарным количество эвакуированных. Всего колледж покинули 525 человек менее чем за четыре минуты.

«Тренировки позволяют не только проверить готовность персонала и экстренных служб, но и закрепить у людей алгоритмы действий. Полученные навыки помогают в реальной чрезвычайной ситуации совершать меньше ошибок и действовать слажено», — подчеркнул заместитель главы городского округа Максим Барков.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева такие учения регулярно организуют на всех социально значимых объектах округа. В их числе учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы.